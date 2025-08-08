Două autoturisme şi un autocamion, implicate într-un accident între Târgovişte – Găeşti

Patru persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un autocamion, produs vineri dimineaţă pe DN 72 Târgovişte – Găeşti, circulaţi fiind oprită.

”Două autoturisme şi un autocamion au fost implicate într-o coliziune pe DN 72 Târgovişte – Găeşti, în afara localităţii Olteni, judeţul Dâmboviţa, circulaţia fiind oprită temporar”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Patru persoane rănite necesită îngrijiri medicale la faţa locului, urmând să se stabilească dacă se impune transportul la spital.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 09.30.