Două autoturisme şi un autocamion, implicate într-un accident între Târgovişte – Găeşti

scris de Z.V.
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un autocamion, produs vineri dimineaţă pe DN 72 Târgovişte – Găeşti, circulaţi fiind oprită.

  

”Două autoturisme şi un autocamion au fost implicate într-o coliziune pe DN 72 Târgovişte – Găeşti, în afara localităţii Olteni, judeţul Dâmboviţa, circulaţia fiind oprită temporar”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 09.30.

