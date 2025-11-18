Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Două mașini s-au ciocnit pe bulevardul Uverturii; una a fost proiectată în patru pietoni

scris de P.C.R.
Patru pietoni au fost răniți după ce două mașini s-au ciocnit la intersecția bulevardului Uverturii cu strada Apusului, una dintre ele fiind proiectată în cei patru pietoni aflați pe trotuar și în două autovehicule staționate.

‘Accidentul s-a soldat cu rănirea celor patru pietoni, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale’, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind zero.

Circulația se desfășoară alternativ pe bulevardul Uverturii, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

‘În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație’, arată sursa citată.

