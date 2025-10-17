EXPLOZIE puternică într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova din București. A fost activat Planul roșu de intervenție

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu. Două persoane au murit, alte 11 fiind rănite, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Nouă dintre răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri. Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale.

UPDATE – ACTUALIZARE La Spitalul „Grigore Alexandrescu” au fost transportați doi copii, cu vârste de 13 și 15 ani, răniți în urma exploziei din Rahova. Băiatul de 13 ani este în stare stabilă, în timp ce fetița de 15 ani se află în stare critică, instabilă hemodinamic și a fost intubată.

ACTUALIZARE Bilanțul victimelor a crescut la 3 morți și 15 persoane afectate transportate la spital. Eventuale victime sunt căutate cu drona, din dotarea ISU B-IF

UPDATE -”Până la acest moment, sunt 13 victime transportate la spital, 1 a refuzat transportul, iar alte 3 persoane sunt decedate”, a transmis IGSU. Raed Arafat a declarat că blocul este în pericol de prăbușire, nu se poate intra pentru recuperarea lucrurilor si a transmis un avertisment către locuitori să nu riște să intre

În urma verificărilor efectuate, pe faţada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale la nivelul ferestrelor, fără a fi înregistrate victime. Toate persoanele s-au autoevacuat în siguranţă.

UPDATE – Potrivit MS, la Spitalul Floreasca au ajuns până în prezent un bărbat de 63 de ani, cu politraumă: traumatism toracic + cranian, el fiind dus în sala de operaţii întrucât are pneumotorax drept masiv, o femeie de 56 de ani, cu traumatism lombar, iar pe drum se află un bărbat de 86 de ani, cu suspiciune de fractură la femur.

‘Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov’, arată sursa citată.. Unsprezece persoane au fost afectate de explozia produsă la un bloc de locuințe din Sectorul 5, iar salvatorii execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

O explozie puternică s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, fără a fi urmată de incendiu, informează Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care a activat Planul roșu de intervenție.

Pompierii bucureșteni intervin, vineri, cu 20 de autospeciale la locul exploziei care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei.

‘Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise zece autospeciale de stingere, două autoscări, două autospeciale de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN’, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul roșu de intervenție.