Femeie de 86 de ani din judeţul Iaşi, în stare gravă la spital, după ce a fost agresată de o vacă

O femeie în vârstă de 86 de ani din localitatea ieşeană Andrieşeni a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost atacată de o vacă în propria gospodărie. Incidentul s-a produs imediat după ce vaca fătase.

  Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, femeia intrând în grajd pentru a vedea în ce stare se află vaca după ce fătase.
Victima a fost transportată în stare gravă la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi.

”Femeia prezintă răni grave, cu aer şi lichid la ambii plămâni, coaste rupte în mai multe locuri, dar şi un cheag de sânge la splină. De asemenea, are răni mari şi adânci la ambele picioare, precum şi fracturi în zona spatelui. În prezent, este internată în Secţia de Chirurgie şi este atent supravegheată de medici”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

Potrivit medicilor, fiul femeii a fost şi el rănit, după ce a intervenit pentru a-şi salva mama. Bărbatul, de 47 de ani, are contuzii multiple. El a fost adus tot la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, însă nu necesită deocamdată internare.

