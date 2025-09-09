Galați: O persoană decedată și trei rănite, în urma coliziunii dintre o autospecială de poliție și o căruță

O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-un accident de circulație produs marți dimineață, pe DJ 255, în județul Galați, între o autospecială de poliție și o căruță.

”La data de 9 septembrie, la ora 06:08, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 255. Din primele cercetări efectuate la fața locului, aceștia au stabilit că o autospecială de poliție, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, județul Galați, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeași direcție de deplasare”, a transmis IPJ Galați.

Foto: IPJ Galați

În urma impactului a rezultat decesul unei femei în vârstă de 71 de ani și rănirea altor trei persoane – doi bărbați în vârstă de 23 și 73 de ani și o femeie de 47 de ani, toți din localitatea Pechea, aflați în atelajul hipo.

Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de IPJ Galați, tânărul de 20 de ani care conducea autospeciala de poliție este angajat la Secția 2 Poliție Rurală Smârdan – Postul de Poliție Pechea.

Rezultatele testării celor doi conducători de vehicule cu privire la consumul de alcool au fost negative.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.