Gorj: Accident grav pe DJ 674 Vlăduleni

Un tânăr de 20 de ani a murit și o tânără de 22 de ani a fost rănită în urma unui accident rutier care a avut loc, în noaptea de marți spre miercuri, pe DJ 674 Vlăduleni, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.



Potrivit acesteia, în cursul nopții, la ora 04:40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați, prin apelul 112, cu privire la faptul că, pe DJ674 Vlăduleni, s-a produs un accident rutier cu victime.

‘La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, care, în urma cercetărilor efectuate, au constatat faptul că în timp ce un tânăr de 20 de ani, din comuna Plopșoru, conducea un autoturism, pe DJ 674 Vlăduleni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ieșind în afara părții carosabile și s-a răsturnat pe plafon. De asemenea, polițiștii au constatat că în autoturism se mai aflau alți doi pasageri, un tânăr de 17 ani și o tânără de 22 de ani, din orașul Rovinari, respectiv comuna Bâlteni. La sosirea polițiștilor la fața locului, conducătorul auto se afla în stare de inconștiență, lângă autoturism, fapt pentru care i-au fost efectuate manevre de resuscitare, de către echipele medicale, însă fără rezultat pozitiv, fiind constatat decesul acestuia’, a spus Miruna Prejbeanu.

Tânăra de 22 de ani a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cel de-al doilea pasager nu a fost identificat la fața locului, polițiștii constatând că ar fi plecat la domiciliul său din orașul Rovinari, fiind contactat ulterior de polițiști.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.