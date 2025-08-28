Hunedoara: Autoutilitară lovită de tren în localitatea Zam

O autoutilitară a fost lovită, joi dimineață, de un tren marfar în localitatea Zam, la trecerea la nivel cu calea ferată, trei bărbați care au fost răniți fiind transportați la spital.

‘La fața locului, pompierii au constatat că în autoutilitară se aflau trei persoane care au fost evaluate medical la locul evenimentului și ulterior au fost transportate la spitalul din Deva pentru investigații suplimentare’, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

Potrivit sursei citate, victimele sunt trei bărbați care sunt conștienți și cooperanți.

Momentan, traficul feroviar este restricționat, mai informează ISU.