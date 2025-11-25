Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Ialomița: Accident cu trei mașini pe șoseaua de centură a municipiului Slobozia; șase persoane – la spital

Ialomița: Accident cu trei mașini pe șoseaua de centură a municipiului Slobozia; șase persoane – la spital

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs, marți, pe șoseaua de centură a municipiului Slobozia, șase persoane, inclusiv doi minori, ajungând la spital.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița, în urma coliziunii au rezultat șapte victime (între care și doi minori), conștiente și cooperante, una fiind prinsă între fiarele contorsionate.

‘Aceasta a fost extrasă dintre fiarele contorsionate ale autoturismului și predată echipajelor medicale. Cei doi minori și un adult (mama acestora) au fost transportați la unitatea spitalicească înainte de sosirea forțelor de intervenție. Celorlalte patru victime rămase la locul solicitării li s-a acordat primul ajutor, ulterior trei dintre acestea fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, pentru investigații medicale de specialitate, precizează ISU.

