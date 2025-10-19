Ialomița: Circulație oprită pe DN 21; accident rutier soldat cu patru victime

Circulația a fost oprită, duminică, pe DN 21 în județul Ialomița, la ieșirea din Slobozia, în urma producerii unui accident rutier soldat cu patru victime, a informat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.





‘Pe DN 21 Slobozia – Drajna, la ieșire din localitatea Slobozia, județul Ialomița, a avut loc un accident rutier între patru autoturisme, soldat cu rănirea a patru persoane, ce sunt conștiente și evaluate medical la fața locului’, a transmis sursa citată.

Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 14:00