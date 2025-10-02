IGPR – 46 de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor / Câştigurile obţinute, estimate la 3,5 milioane de euro

Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţă în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului, anunţă IGPR. Grupul, format din peste 30 de membri, înlesnea practicarea prostituţiei de către mai multe femei – concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane – în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite. Câştigurile obţinute de membrii grupării sunt estimate la 3,5 milioane de euro. În dosar este cercetat şi un poliţist.

”Astăzi, 2 octombrie 2025, poliţiştii Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în judeţul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obţinerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituţiei de către mai multe femei (concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane)”, informează IGPR.