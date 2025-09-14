Încă unul din capii clanului Pian a murit subit în Penitenciarul Rahova

Un nou eveniment tragic zguduie mediul carceral din România. Lider Nicușor, unul dintre capii cunoscutului clan Pian, și-a pierdut viața în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani. Circumstanțele în care s-a produs decesul ridică semne de întrebare, mai ales că situația seamănă izbitor cu cea a altui membru marcant al aceleiași grupări, Ciprian Pian, care a murit în urmă cu mai puțin de două luni la Penitenciarul Jilav, conform relatărilor CanCan.

Deținutului i s-ar fi făcut rău în cursul nopții, acuzând dureri puternice în piept. Acesta s-a prezentat la cabinetul medical al penitenciarului, unde ar fi primit îngrijiri de specialitate. După consult, a reușit să se întoarcă pe picioarele sale în celulă, însă starea lui de sănătate s-a deteriorat rapid câteva ore mai târziu. În jurul prânzului, bărbatul a fost transportat din nou către zona medicală, dar situația s-a agravat brusc, iar cadrele medicale nu au mai reușit să îl salveze.

Moartea a survenit în scurt timp, iar decesul a fost confirmat oficial în jurul orei 13:30. Cauza preliminară pare să fie un stop cardiorespirator, însă având în vedere antecedentele și contextul, cazul este tratat ca unul suspect. Trupul neînsuflețit urmează să fie supus unei autopsii medico-legale, pentru a stabili cu exactitate ce anume a provocat moartea.

De altfel, decesul lui Lider Nicușor nu este un caz izolat. La începutul lunii iunie, un alt membru marcant al clanului Pian, Laurențiu Duduianu, cunoscut drept Ciprian Pian, a murit în Penitenciarul Jilava, tot în urma unor probleme cardiace. Avea 36 de ani și se afla după gratii pentru tentativă de omor.

„Au fost efectuate câteva verificări preliminare în legătură cu regretatul deces al lui Lider Nicușor, al doilea lider din clanul Pian care moare în penitenciar în mai puțin de două luni. Orice deces este regretabil, fie că vorbim despre Ciprian Pian, fie despre Lider Nicușor.

Deținutul s-a prezentat ieri la cabinetul medical, acuzând dureri în piept, unde a fost consultat și tratat de doi medici. În această dimineață, în jurul orei 12:35, s-a prezentat din nou la cabinet. A fost scos pe targă și transportat către Spitalul Penitenciar Rahova la câteva minute după ce a părăsit camera. În jurul orei 12:42 a fost apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita o ambulanță, iar la ora 13:31 a fost constatat decesul deținutului Lider Nicolae.

Din păcate, i s-a oprit inima. Avea 42 de ani. Decesul este considerat unul suspect. În aceste momente, procurorii se află la Penitenciarul Rahova pentru a ancheta moartea.

Pe această cale, solicit și eu directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor să trimită, în cel mai scurt timp, Corpul de Control. S-ar putea să fie nevoie și de intervenția Corpului de Control al Ministerului Justiției, pentru a elimina orice suspiciune privind cauza decesului. Nu doresc să mă pronunț asupra concluziilor până la finalizarea verificărilor oficiale”, a spus, pentru România TV, liderul sindical din Administrația Penitenciarului Cosmin Dorobanțu.