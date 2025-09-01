Incendiu Sebeș/ Patru persoane au fost rănite; a fost activat Planul roșu de intervenție

Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție în urma incendiului izbucnit, luni dimineața, pe platforma industrială Sebeș, la o fabrică de prelucrare a lemnului, în urma căruia au fost identificate, ca urmare a recunoașterii făcute de către echipajele de căutare-salvare, patru persoane rănite.

‘Până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului’, a transmis IGSU.

Potrivit ISU Alba, ‘ca urmare a recunoașterii făcute de către echipajele de căutare-salvare au fost identificate patru persoane rănite (trei cu arsuri, una cu traumatisme)’.

La intervenție este prezent și un elicopter SMURD, iar un al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor.

‘De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul ‘Bagdasar-Arseni’ din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași’, au precizat reprezentanții IGSU.

Pentru gestionarea eficientă a situației a fost activat Planul roșu de intervenție.

Intervenția este condusă și coordonată la fața locului de către inspectorul șef al ISU Alba, Ovidiu Costea.

‘Incendiul se manifestă cu degajare de fum și se lucrează în continuare pentru localizarea acestuia’, a informat ISU Alba.

Evenimentul s-a produs pe platforma industrială Sebeș, unde funcționează Kronospasn și Kronochem. Conform IGSU, incendiul a avut loc la o fabrică de prelucrare a lemnului, respectiv la Kronospan.

ORA 08.25 Alba: Incendiu pe platforma industrială Sebeș; două persoane ar fi fost rănite

Două persoane ar fi fost rănite într-un incendiu izbucnit luni dimineața pe platforma industrială Sebeș, unde funcționează Kronospan și Kronochem.

‘Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu in municipiul Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un operator economic, posibil două persoane rănite’, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.

Au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de prim ajutor și două ambulanțe SAJ Alba.

‘Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii’, au mai anunțat reprezentanții ISU Alba.