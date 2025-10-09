Infotrafic: Accident pe Centura Capitalei; șase persoane au ajuns la spital

Șase persoane au fost rănite joi dimineața, într-un accident rutier pe Centura Capitalei.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că pe DN Centura București, în apropierea localității Mogoșoaia din județul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transporta colete și un microbuz de transport persoane.

‘În urma accidentului, șase persoane au suferit răni, fiind transportate la spital cu traumatisme multiple’, se arată într-un comunicat de presă.

Nu sunt impuse restricții de trafic, însă circulația se desfășoară îngreunat în ambele direcții, a precizat Centrul Infotrafic.

Se estimează reluarea normală a circulației după ora 9:00.