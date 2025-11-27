Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe proiectul privind pensiile magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul privind reforma pensiilor magistraților.

A fost un aviz în unanimitate, cu o abținere, cea a ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Magistrații sunt nemulțumiți de acest proiect de lege, care le reduce pensia la 70/% din ultimul salariu net și îi scoate la pensie la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 15 ani.

Pe ordinea de zi a plenului nu era trecută și eliberarea avizului consultativ fără de care premierul nu-și poate angaja răspunderea pe proiectul care crește vârsta de pensionare.

Totuși, agenda ședinței a fost suplimentată, iar membrii CSM au dat un aviz negativ.

Acum că a fost emis avizul, chiar dacă este negativ, premierul poate începe procedura de angajare a răspunderii pentru reforma pensiilor magistraților.

CSM trebuie să trimită avizul la Guvern. Executivul s-a întrunit într-o ședință săptămânală, joi la ora 11.00, însă este posibil să nu primească avizul până la finalizarea acesteia. Cel mai probabil, imediat ce sosește avizul la Guvern, va fi convocată o ședință extraordinară pentru a aproba proiectul de lege privind pensiile magistraților.

În continuare, după adoptare, Guvernul va trimite proiectul la Parlament pentru a-și angaja răspunderea. Trebuie stabilit un termen – în cazuri de urgență, de obicei foarte scurt – în care parlamentarii de la toate partidele pot depune amendamente la proiect. Urmează o nouă ședință în care Guvernul decide dacă acceptă vreunul dintre amendamentele propuse de parlamentari. Ulterior, este convocată ședința plenului reunit în care premierul Ilie Bolojan împreună cu membrii Guvernului își angajează răspunderea.