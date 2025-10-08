Avocaţii pot exercita mai multe funcţii, potrivit unui proiect legislativ

Avocatul poate să fie administrator de firmă cu puteri exclusive, președinte al unui consiliu de administrație și poate închiria o parte din propriul cabinet de avocatură, prevede un proiect adoptat astăzi de senatorii din Comisia juridică. Senatorul PNL Cristian Niculesu-Țâgârlaș este unul dintre inițiatori.

Cristian Niculesu-Țâgârlaș: Mi se pare normal că dacă ai capacitatea de a fi avocat, de a reprezenta interesele legitime a unor terțe persoane, să poți reprezenta și interesele unor companii în relațiile comerciale, de afaceri, de business. Acest lucru, practic, era o situație de normalitate care este întâlnită și în spațiul comunitar european și astfel incompatibilitățile care până acum limitau exercitarea capacităților profesionale a avocaților au fost înlăturate.

Propunerea legislativă merge în plenul Senatului, apoi în Camera Deputaților.