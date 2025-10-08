Acasa Actualitate-InternaInvestigatiiLumea justitiei Avocaţii pot exercita mai multe funcţii, potrivit unui proiect legislativ

Avocaţii pot exercita mai multe funcţii, potrivit unui proiect legislativ

scris de D.P.
scris de D.P. 9 Afisari

Avocatul poate să fie administrator de firmă cu puteri exclusive, președinte al unui consiliu de administrație și poate închiria o parte din propriul cabinet de avocatură, prevede un proiect adoptat astăzi de senatorii din Comisia juridică. Senatorul PNL Cristian Niculesu-Țâgârlaș este unul dintre inițiatori.

Cristian Niculesu-Țâgârlaș: Mi se pare normal că dacă ai capacitatea de a fi avocat, de a reprezenta interesele legitime a unor terțe persoane, să poți reprezenta și interesele unor companii în relațiile comerciale, de afaceri, de business. Acest lucru, practic, era o situație de normalitate care este întâlnită și în spațiul comunitar european și astfel incompatibilitățile care până acum limitau exercitarea capacităților profesionale a avocaților au fost înlăturate.

Propunerea legislativă merge în plenul Senatului, apoi în Camera Deputaților.

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult