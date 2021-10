Cazul judecătoarei Daniela Rusu Donighevici în atenția CSM

O situație neobișnuită se înregistrează la Tribunalul Bacău în dosarul președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, care este judecat de o judecatoare cu care acesta și avocatul său se află în conflict de mai bine de un an.

Ne referim la judecatoarea Daniela Rusu Donighevici, de la Tribunalul Bacău, care îl judecă pe Arsene și care a recunoscut că obiectivitatea și imparțialitatea sa ân acest dosar îi sunt afectate.

Din documentele studiate există dovezi suficiente că Ionel Arsene nu poate avea parte de o judecata corectă în dosarul în care DNA îl acuză de un pretins trafic de influenta, și că judecatoarea s-a antepronuntat.

Asa cum precizam, intre judecatoarea Daniela Rusu Donighevici, pe de-o parte, Ionel Arsene si avocatul acestuia Vladimir Ciolacu, pe de alta parte, exista un conflict de mai bine de un an. Faptele sunt dezvaluite de Ionel Arsene si Vladimir Ciolacu în cererea de strămutare a dosarului pe care aceștia au depus-o la Curtea de Apel Bacau prin care cei doi solicită mutarea cauzei de la Tribunalul Bacău la o alta instanță existând suspiciuni rezonabile că imparțialitatea judecatoarei Daniela Rusu Donighevici este în mod evident afectata.

Totul a inceput in 2020, an in care Ionel Arsene a formulat o sesizare la Inspectia Judiciara impotriva judecatoarei dupa ce aceasta a dispus amendarea avocatului Vladimir Ciolacu, fiind acuzata in acelasi timp ca a incercat sa influenteze un martor si a facut afirmatii privind probitatea morala si conduita sociala a unui alt martor. Plangerea a fost clasata de Inspectia Judiciara in mai 2020, solutie mentinuta ulterior de seful IJ Lucian Netejoru. Clasarea dispusa de Inspectia Judiciara a fost atacata in instanta insa de Ionel Arsene, la Curtea de Apel Bucuresti.

In cadrul dosarului de la Curtea de Apel Bucuresti, prin care se contesta solutia Inspectiei Judiciare, judecatoarea Daniela Rusu Donighevici a formulat intampinare.

Inspectia Judiciara este obligata sa se sesizeze impotriva acestei judecatoare, pe baza afirmatiilor pe care aceasta le-a facut in intampinarea depusa la Curtea de Apel Bucuresti.

Totodata, CSM are obligatia sa sesizeze Inspectia Judiciara fata de judecatoarea Daniela Rusu Donighevici, fiind evident ca aceasta trebuia sa se abtina de la a judeca un dosar in care ea insasi admite ca nu mai poate fi impartiala si obiectiva. In caz contrar, o eventuala sentinta de condamnare pe care o va pronunta va fi susceptibila ca este doar rezultatul unei razbunari.

Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectia Judiciara trebuie sa analizeze in mod cat se poate de serios acest caz care se petrece in aceste zile la Tribunalul Bacau.