CCR: Legea privind pensiile magistraților – neconstituțională

Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia.

Majoritatea de 5 judecători CCR ar fi în favoarea admiterii sesizării, au precizat aceleași surse.