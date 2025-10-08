CCR: Sesizarea Înaltei Curți în legătură cu legea privind pensiile magistraților – amânată pe 20 octombrie

Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 20 octombrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Înalta Curte de Casaţie de Justiţie a depus la CCR o sesizare în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Este pentru a doua oară când judecătorii au amânat această decizie foarte importantă, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a evitat să spună dacă va demisiona în cazul în care modificările sunt declarate neconstituționale.