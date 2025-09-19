Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA

Anchetă de amploare la ministerul Economiei. Potrivit unor surse, un secretar de stat a fost reținut, vineri, de anchetatori, într-un caz de corupție.

Alți doi șefi din ANPC au primit control judiciar în același dosar: Ioan Sebastian Hotca, vicepreședintele cu atribuții de președinte din cadrul ANPC, și Paul Anghel, directorul general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață, control judiciar cu interzicerea exercitării funcției publice deținute.

Procurorii de la DNA Timișoara l-au reținut pe Flavius Nedelcea, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei din partea PSD.

Potrivit unor surse judiciare, el este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Acesta ar fi încercat să intervină la noul șef de la Protecția Consumatorilor, ca să o schimbe pe șefa de la Protecția Consumatorilor din județul Caraș-Severin, întrucât el intenționa să numească pe acel post pe o persoană fidelă lui. Procurorii spun că acest lucru reprezintă infracțiunea de abuz în serviciu, de aceea l-au audiat și apoi l-au reținut pe Flavius Nedelcea.

Acesta va fi prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.