Justiția îi pune în libertate pe mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, joi, eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horațiu Potra.



Este vorba de Ioan Lup, Andrei Florin Lup și Manfred Ioan Hauptman, care vor fi plasați sub control judiciar.

Cererea de eliberare a fost făcută chiar de procurorii de la Parchetul General care se ocupă de acest caz.

”Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 6720/284/P/2024. Înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, a inculpaților: Lup Andrei-Florin; Lup Ioan; Hauptman Manfred Ioan”, se arată în decizia instanței.

Cei trei nu pot părăsi teritoriul României, vor purta brățări electronice de supraveghere, nu au voie să intre în București și să participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice și nu au voie să dețină arme.

De asemenea, instanța a dispus revocarea măsurii arestului la domiciliu pentru alți 10 mercenari, plasați de asemenea sub control judiciar, cu aceleași interdicții ca primii trei.

Cererea de eliberare depusă de Parchet în instanță vine după ce, pe 1 august, mercenarii au fost audiați de procurori, pentru ca, după trei zile, anchetatorii să-l cheme și pe Călin Georgescu pentru a-l anunța că i-a fost schimbată încadrarea pentru una din faptele de care este acuzat.

În continuare, Horațiu Potra este dat în urmărire internațională, iar autoritățile române nu au încă informații despre locul unde s-ar afla acesta.

La sfârșitul lunii februarie, anchetatorii au efectuat percheziții în județele Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid.

În locuințele folosite de Potra și apropiații acestuia a fost găsit un veritabil arsenal militar: 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe, materiale explozive.

De asemenea, într-un seif ascuns sub podeaua casei, au fost găsite teancuri cu bani și lingouri de aur.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

Potra și mercenarii care îl însoțeau au fost interceptați de autorități pe 8 decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre București.