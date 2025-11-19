Noul proiect al pensiilor magistraților

Cuantumul pensiei magistraților nu va fi mai mare de 70% din ultima indemnizație netă și perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Acestea sunt principalele prevederi ale noului proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, inițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, care a fost publicat miercuri în procedură de transparență decizională.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

În cei minimum 25 de ani de vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice va fi de 10 ani, se mai arată în proiect, potrivit unui comunicat al Guvernului.

”Având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, se precizează în comunicat.