Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă. Lista acuzațiilor

Diana Şoşoacă, europarlamentar, este vizată de acuzaţii extrem de grave – de la lipsire de libertate şi ultraj, până la promovarea ideilor fasciste şi negarea Holocaustului, iar Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii sale pentru continuarea anchetei.

Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus continuarea urmăririi penale împotriva europarlamentarului Diana Şoşoacă.

Aceasta este acuzată de patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar şi de promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe şi antisemite. Printre acuzaţii se regăsesc şi negarea Holocaustului, precum şi fapta de ultraj.

În acest context, procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, pentru ca investigaţia să poată continua fără restricţii.

Diana Șoșoacă a fost chemată marți la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri.

‘Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal’, a transmis marți Parchetul într-un comunicat de presă.

Totodată, procurorul general Alex Florența a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

*** La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor 13 membri ai mișcării de extremă dreapta.

‘E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot’, declara Diana Șoșoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

*** În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce Diana Șoșoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulțumită că judecătorii de la Curtea Constituțională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă a intrat atunci live pe Youtube și l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

‘Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât ‘Trăiască Legiunea și Căpitanul’ care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!’, spunea Șoșoacă.

*** În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunț la adresa Dianei Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: ‘Nimeni nu l-a egalat vreodată’.