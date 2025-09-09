Percheziţii ale procurorilor DNA la sediul central al Companiei Electrocentrale Bucureşti

Procurorii anticorupţie percheziţionează, marţi, sediul central al Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), în baza unui mandat emis de autorităţile competente. Informaţia a fost confirmată de către ELCEN printr-un comunicat de presă remis News.ro, în care precizează că procurorii DNA au solicitat documente şi informaţii necesare acţiunii în curs. ELCEN menţionează că reprezentanţii companiei cooperează „în mod deplin” pentru a facilita desfăşurarea verificărilor. Ulterior, DNA a informat oficial că alte şapte percheziţii au loc la persoane fizice sau la sediile ori punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

DNA a informat oficial că procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de corupţie, în cursul anului 2025, de către funcţionari publici din cadrul unei companii de stat.

În cursul zilei de marţi, 9 septembrie, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, procurorii fac percheziţii domiciliare în opt locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precizează DNA.

Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de marţi, 9 septembrie 2025, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac percheziţii la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autorităţile competente.

Potrivit ELCEN, procurorii au solicitat punerea la dispoziţie a unor documente şi informaţii necesare acţiunii aflate în curs, iar compania cooperează în mod deplin pentru a facilita desfăşurarea verificărilor, se arată în comunicatul citat.

Conducerea companiei îşi reafirmă angajamentul faţă de respectarea legii şi transparenţă în activitatea desfăşurată, precizând că sunt „tratate cu maximă seriozitate şi responsabilitate” solicitările instituţiilor statului.

ELCEN menţionează că desfăşurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activităţii companiei şi asigurarea producerii energiei electrice şi termice pentru consumatorii din Bucureşti şi pentru Sistemul Energetic Naţional.

„Compania va continua să colaboreze strâns cu autorităţile şi va comunica în mod transparent orice informaţii suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal şi de ancheta aflată în desfăşurare”, se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile se desfăşoară în opt locaţii şi vizează suspiciuni de dare şi luare de mită, fiind implicate inclusiv persoane din conducerea ELCEN. Sursele citate au menţionat că procurorii au ridicat documente din toate birourile sediului central al companiei care asigură energia electrică şi termică pentru bucureşteni.