Percheziții la combinatul Liberty Galați; 300 milioane euro – delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia

Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.



Dosarul este legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în acest circuit fiind implicate o firmă din Singapore și Gazprom Rusia.

Prejudiciul în acest caz se ridică la 300 de milioane de euro.

Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați au acționat în vederea delapidării combinatului, prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, acestea din urmă fiind implicate și în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operațiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive.

Conform unui comunicat al Parchetului General, modalitatea faptică de comitere a infracțiunilor de delapidare și de evaziune fiscală a constat în:

* Tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2.

În perioada 2019 – 2022, combinatul a derulat mai multe tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2. Fondurile inițial alocate pentru achiziția acestor certificate, cu un scop operațional clar, au fost redirecționate către entități afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească.

În vederea materializării acestor demersuri, două persoane, în calitate de membri ai consiliului de administrație de la combinat, au aprobat vânzarea către două entități, între care Gazprom Rusia, a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacției fiind de 137.552.250 euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.

Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză, au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile ‘societății mamă’, folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deținute de una dintre persoanele menționate anterior prin intermediul unei societăți din Singapore.

În acest context, la data de 1.03.2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situație de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006.

Dat fiind că Liberty Galați avea obligația depunerii la Registrul Național a unui volum de certificate de emisii echivalent producției din anul 2020, în cursul anului 2021, societatea a achiziționat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăți din grup, cu sediul în Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro/certificat, suma aferentă tranzacției, de peste 48.000.000 euro, fiind achitată din conturile curente ale combinatului.

De asemenea, s-a procedat la achiziția unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro, din care 17.000.000 euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale combinatului, restul sumei de aproximativ 90.000.000 euro urmând a fi rambursată la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.

În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial combinatului și utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro, la care se pot adăuga și sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021.

În concluzie, spun procurorii, tranzacțiile cu certificate CO2 nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităților afiliate și al acționarilor, în detrimentul patrimoniului și stabilității financiare a combinatului.

* Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente.

Anchetatorii precizează că examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entități afiliate din Europa.

S-au identificat situații în care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională.

* Încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului combinatului.

Între Liberty Galați și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice, au fost identificate o serie de operațiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanțele în care au avut loc și scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societății ar putea proveni din posibile activități infracționale (evaziune fiscală, fraudă, ‘utilizarea abuzivă a activelor corporale’, ‘manipulare a bilanțului’, spălare a banilor).

Un exemplu în acest sens îl constituie plățile, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020 – 2022 către o societate nerezidentă pentru servicii fictive de management și consultanță.

Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 – 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plățile nu au avut un conținut economic real, iar reprezentanții societății au acționat în vederea delapidării patrimoniului acesteia prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată și pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri care nu au avut la bază operațiuni reale.

Acționând în aceste modalități, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului.