Piedone, săltat de DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, marți, percheziții într-un dosar în care șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, ar fi suspectat că ar fi furnizat informații nedestinate publicității unui operator economic înainte să meargă în control, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

UPDATE – Şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat, marţi, în contextul percheziţiilor DNA în dosarul în care este suspectat că a anunţat un hotel din Sinaia despre un control, că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei. ”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a afirmat el. Piedone a susţinut că i-a deranjat pe mulţi prin controale. ”Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da”, a arătat el.

Cristian Popescu Piedone a declarat jurnaliştilor, marţi dimineaţă, că nu l-a anunţat pe proprietarul hotelului din Sinaia despre niciun control.

”Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în aprilie, mai, când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost. E certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru”, a afirmat preşedintele ANPC.

El a susţinut că prin verificările făcute a deranjat multă lume.

”De când sunt preşedintele ANPC pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da. Se vede acest lucru, nu acuz nimic, merg până la capăt, dar am deranjat extrem de mult şi vorbesc de la corporaţii, vorbesc de la multe şi multe alte pe care nu le ştiţi în spatele tuturor acestor poveşti. Nu am vrut decât să îmi fac datoria şi mi-o voi face în continuare. Voi demonstra prezumţia de nevinovăţie care există acum şi trebuie să o duc până la capăt”, a mai declarat Cristian Popescu Piedone.

UPDATE – ‘În cursul zilei de 22 iulie, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale’, a transmis marți DNA într-un comunicat de presă.

Sursele citate au arătat că percheziții au loc în mai multe locații din județele Ilfov, Prahova și Constanța.

Procurorii DNA au descins, marți dimineață, în complexul rezidențial DeSilva din Mamaia Nord unde era cazat Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), conform surselor Info Sud-Est și G4Media. Piedone este suspectat că ar fi avertizat un agent economic din Sinaia înainte să îl controleze. Piedone a părăsit complexul rezidențial din Mamaia Nord însoțit de procurori și a plecat spre locuința sa din Bragadiru, unde vor avea loc percheziții. Alte percheziții vor avea loc și în Sinaia, iar apoi Piedone va fi dus la audieri, conform surselor citate.

UPDATE 08:41 Piedone este așteptat să ajungă la locuința din Bragadiru, unde va participa la perchezițiile procurorilor DNA:

Agentul economic care ar fi fost avertizat de Popescu Piedone înainte de control reprezintă Hotelul International din Sinaia, deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu, fostul șef al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), conform surselor citate.

UPDATE 08:21 Șeful Protecției Consumatorilor va fi dus la audieri de procurorii DNA, conform informațiilor ISE și G4Media.

UPDATE 08:00 Piedone i-ar fi spus agentului economic din Sinaia ce are de făcut pentru a trece cu bine de controlul care urma să aibă loc. În urma controlului, Piedone l-ar fi lăudat public pe operator pentru curățenie și respectarea standardelor impuse de instituție, conform surselor ISE și G4Media.

UPDATE 07:20 Perchezițiile au loc acasă la Piedone, în Bragadiru, dar și în Sinaia, de unde ar fi operatorul economic avertizat de Piedone. Șeful Protecției Consumatorilor se află pe drum spre casa acestuia din Bragadiru, conform informațiilor ISE și G4Media.

Piedone este suspectat de fapte asimilate corupției. Conform surselor citate, Piedone ar fi divulgat informații care nu erau destinate publicității unui operator economic, înainte de controlul pe care șeful Protecției Consumatorilor urma să îl facă la acesta.