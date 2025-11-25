Procurorii din Capitală solicită CSM să dea aviz negativ la proiectul de reformă a pensiilor speciale

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au respins noul proiect al reformei pensiilor magistraților și solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

‘Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, întruniți la data de 24.11.2025 în Adunarea Generală, au exprimat, cu majoritatea celor prezenți, un punct de vedere negativ referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, solicitând totodată emiterea unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii’, se arată într-un comunicat al Parchetului transmis marți.

Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, pentru luni și marți, adunările generale ale procurorilor și judecătorilor, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea în cazul reformei pensiilor magistraților.

După ce instanțele judecătorești și parchetele își vor exprima poziția, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul inițiat de Guvernul Bolojan.

România are termen până pe 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, în caz contrar riscă să piardă suma de 231 de milioane de euro.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparență decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

În schimb, magistrații solicită ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.