Șoferul care a lovit mortal o femeie pe Șoseaua Berceni, reținut

Șoferul în vârstă de 20 de ani care a accidentat mortal luni o femeie pe Șos. Berceni din Sectorul 4 și l-a rănit grav pe copilul acesteia, de aproximativ doi ani, a fost reținut.



”În urma probatoriului administrat de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere în cazul privind accidentul rutier produs la data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, pe Șos. Berceni din Sectorul 4, soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a unui minor, conducătorul autovehiculului în vârstă de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, informează marți Brigada Rutieră.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Tânărul este recunoscut în cartier, unde tunează maşini, se filmează în timp ce le conduce cu viteză foarte mare, apoi postează videoclipurile pe TikTok.

Luni după-amiază, un tânăr de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a accidentat o femeie în vârstă de 35 de ani și un minor de aproximativ doi ani, care se afla în cărucior.

În urma impactului, femeia a decedat, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.