Sorin Oprescu, eliberat din arest în Grecia

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar de o instanță elenă, în așteptarea deciziei privind cererea de extrădare depusă de autoritățile române. Măsura a fost dispusă luni, după ce fostul edil a fost audiat la Salonic, în prezența polițiștilor greci.

Instanța a dispus eliberarea, cu restricții

După reținerea sa de sâmbătă, în apropierea aeroportului din Salonic, Sorin Oprescu a fost dus luni dimineață la audieri. În urma ședinței, magistrații eleni au decis plasarea sa sub control judiciar, cu mai multe condiții: interdicția de a părăsi teritoriul Greciei, obligația de a se prezenta periodic la poliție și păstrarea unei adrese stabile de reședință.

Decizia privind eventuala extrădare a sa în România urmează să fie luată de o instanță elenă competentă, în termen de maximum 40 de zile, conform procedurii aplicabile mandatului european de arestare.

„Nu am vrut să fug din Grecia”

Într-un scurt dialog cu un reporter român prezent la fața locului, Sorin Oprescu a negat că ar fi încercat să părăsească Grecia sau să se sustragă autorităților.

„Nici eu nu știu ce se întâmplă… totuși, e o hotărâre și o judecată, da? Nu, unde să plec din Grecia, că n-am plecat patru ani de zile. M-am dus să aștept un prieten, la aeroport”, a declarat Oprescu pentru Observator Antena 1.

Fostul primar a precizat că va cere procurorului grec să respingă cererea de extrădare și că își dorește să rămână în Grecia, unde se află din 2019.

Reacția autorităților române

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat duminică, într-o intervenție televizată, că nu mai există motive pentru ca Grecia să refuze extrădarea lui Sorin Oprescu, întrucât între timp România a adus îmbunătățiri semnificative condițiilor din penitenciare.

„Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea rapidă a situației. Acum, fiind arestat, el a fost prezentat unui magistrat, urmând să își formuleze poziția. De la ultima cerere a României, au intervenit două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, care sprijină solicitarea noastră actuală de predare”, a explicat Marinescu.

Oficialul a adăugat că statul român consideră îndeplinite standardele europene privind condițiile de detenție, motiv pentru care „impedimentul apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut”.

Condamnarea și contextul juridic

Sorin Oprescu are de executat o pedeapsă de 10 ani și 8 luni de închisoare, pronunțată definitiv în 2022 pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

Fostul primar al Capitalei a părăsit România înainte de pronunțarea sentinței și a fost localizat ulterior în Grecia. În 2022, autoritățile române au solicitat extrădarea sa, dar instanțele elene au respins cererea, invocând condițiile de detenție considerate necorespunzătoare din penitenciarele românești.

Surse judiciare au precizat că, de această dată, cererea de extrădare este însoțită de garanții suplimentare privind regimul de detenție, în conformitate cu exigențele stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de directivele europene recente.

Strategia apărării: motive umanitare și politice

Avocații lui Sorin Oprescu ar urma să invoce probleme medicale grave, precum și caracterul pretins politic al condamnării din România. În plus, aceștia vor argumenta că fostul primar a respectat regimul impus de autoritățile elene în ultimii ani și că nu există riscul de a se sustrage de la proceduri.

De altfel, surse apropiate apărării au declarat pentru presa elenă că „Sorin Oprescu a cooperat întotdeauna cu autoritățile și nu a încălcat nicio condiție impusă anterior”.

Ce urmează

Cazul lui Sorin Oprescu va fi analizat în următoarele săptămâni de Curtea de Apel din Salonic, care va decide dacă fostul edil va fi predat autorităților române. Până atunci, acesta va rămâne în Grecia, sub control judiciar.

Indiferent de hotărârea instanței elene, decizia finală ar putea fi contestată, ceea ce ar prelungi procedura de extrădare cu câteva luni.