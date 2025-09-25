Minorul suspect în cazul amenințărilor din școli, internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”

Adolescentul de 17 ani, suspect în cazul mesajelor de amenințare trimise către școli și spitale din peste 20 de județe, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Tânărul și-a recunoscut vina, au anunțat surse apropiate anchetei.

Începând de duminică, acesta a trimis zeci de e-mailuri în care amenința cu uciderea elevilor și pacienților. Polițiștii au făcut verificări în toate instituțiile vizate, timp de trei zile, însă anchetele au arătat că mesajele au fost, în realitate, glume proaste.

Antecedente și acuzații grave în SUA

Suspectul nu este la prima abatere. În decembrie anul trecut, un judecător din New York a emis un mandat internațional de arestare pe numele său și a cerut extrădarea lui în SUA. Adolescentul este cunoscut cu probleme psihice și este cercetat și de FBI.

Autoritățile americane îl acuză de o serie de infracțiuni grave, printre care:

acte și amenințări de natură teroristă,

amenințări cu bombă,

amenințări cu atacuri armate în masă la școli, spitale, sinagogi și clădiri guvernamentale,

pornografie infantilă și exploatarea unor tinere fete.

Justiția română a refuzat extrădarea

În mai acest an, Curtea de Apel București și Înalta Curte au respins cererea de extrădare formulată de SUA, motivând că legislația americană este mult prea dură.

În Statele Unite, adolescentul ar fi riscat detenție pe viață, în timp ce în România pedeapsa maximă ar putea fi plasarea într-un centru educativ pentru minori.

DIICOT a anunțat că a întocmit un dosar penal în aceasta cauză, cu privire la comiterea infracțiunii de terorism: Având în vedere mesajele cu caracter de amenințare, transmise pe adresele oficiale de corespondență electronică ale mai multor unități spitalicești și de învățământ, la nivelul DIICOT – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunii prevăzute de art.32 alin 4, rap. la art.32 alin.1 lit. a din Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.