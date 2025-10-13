Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Momentul în care mama și copilul au fost spulberate de BMW-ul în viteză, pe Șoseaua Berceni. Femeia a murit, copilul e rănit

Momentul în care mama și copilul au fost spulberate de BMW-ul în viteză, pe Șoseaua Berceni. Femeia a murit, copilul e rănit

Momentul în care o mamă și copilul ei au fost spulberați de un șofer neatent, în cumplitul accident din Berceni, au fost surprinse de o cameră stradală.

Tragedia s-a petrecut luni, 13 octombrie 2025, în jurul orei 16:00, pe șoseaua Berceni din București. O femeie în vârstă de 35 de ani și fiica ei de aproximativ doi ani, aflată într-un cărucior, au fost lovite de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani.

Accident cumplit în Capitală. Mama unei fetițe de 2 ani şi-a pierdut viaţa, iar fiica ei, aflată în cărucior, a ajuns la spital. O mașină le-a lovit în timp ce traversau o șosea intens circulată, din București.

Din primele informații ale Brigăzii Rutiere, femeia a decedat pe loc, iar copilul a fost transportat la Spitalul de Copii „Marie Curie” în stare stabilă, având multiple traumatisme: la nivelul capului, coloanei vertebrale, o contuzie la abdomen și o fractură a piciorului drept.

Imaginile arată cum femeia care împingea căruciorul traversa pe trecerea de pietoni, a parcurs unul din sensurile de circulație printre mașinile oprite, iar când a ajuns pe sensul opus, după separator, a fost acroșată de un autoturism BMW care venea în viteză.

Căruciorul cu copilul, aruncat 30 de metri în aer

Șoferul a încercat să frâneze, dar nu a putut evita impactul. Victimele au fost proiectate în alte două mașini oprite la trecerea de pietoni. Căruciorul în care se afla copilul a fost aruncat la aproximativ 30 de metri distanță, iar mașina șoferului s-a oprit după alți 30 de metri.

Testele efectuate șoferului au arătat că nu a consumat alcool sau droguri. În prezent, pe numele său a fost deschis dosar pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

