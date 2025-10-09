Mureș: Doi tineri aflați pe o motocicletă – decedați într-un accident pe DJ 151D

Doi tineri, cu vârste de 19 și 31 de ani, și-au pierdut viața, miercuri, pe drumul județean DJ 151D, după ce motocicleta pe care se aflau a lovit din spate o mașină și a fost proiectată pe sensul opus, unde a fost lovită de un alt autoturism, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

Foto: ISU Mureş

‘La data de 8 octombrie a.c., în jurul orei 17:20, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost sesizați pentru a interveni la un accident de circulație, produs pe DJ 151D, în localitatea Stejăriș. Din primele informații, conducătorul unei motociclete, un tânăr de 19 ani, din satul Corbești, care se deplasa în direcția Acățari, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite prin cercetări, ar fi intrat în coliziune din spate cu un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din Chendu. Ca urmare a impactului, motocicleta s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe sensul opus de circulație, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja. Din nefericire, în urma accidentului, conducătorul motocicletei, de 19 ani, precum și pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat’, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Poliția a precizat că testările efectuate în cazul celorlalți conducători auto au avut rezultate negative.

‘În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ‘ucidere din culpă’, iar cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul’, a mai menționat sursa citată.