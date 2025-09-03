Mureş: O fetiţă de şapte ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea

O fetiţă de şapte ani din Sovata, judeţul Mureş, a murit după ce un dulap a căzut peste ea, echipajele medicale nereuşind să o resusciteze. Poliţiştii au stabilit că fata şi sora ei, de patru ani, erau lăsate în grija unui frate în vârstă de 23 de ani, care nu era acasă în momentul producerii incidentului. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabilit cu exactitate ce s-a întâmplat.

”La data de 2 septembrie 2025, în jurul orei 20:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Sovata au fost sesizaţi cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 7 ani, a fost găsită de către mama sa în stare de inconştienţă, după ce un dulap a căzut peste ea, fiind prinsă între corpul de mobilier şi pat”, a transmis, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Acolo au ajuns mai multe echipaje SMURD, dar, în ciuda manevrelor de resuscitare, au fost nevoite să declare decesul copilei.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că fetiţa de 7 ani fusese lăsată, împreună cu sora sa de 4 ani, în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani, incidentul producându-se în timpul celor 10 minute în care tânărul se afla plecat de acasă”, a precizat IPJ Mureş.

Trupul neînsufleţit al minorei a fost transportat la I.M.L. Târgu Mureş, pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.