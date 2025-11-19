O cisternă încărcată cu 1.800 de litri de acid azotic s-a răsturnat, pe DN 1, între Braşov şi Predeal / Trafic complet blocat

O cisternă încărcată cu 1.800 de litri de acid azotic s-a răsturnat, miercuri dimineaţă, pe DN 1, între Braşov şi Predeal, iar traficul este complet blocat. Pompierii au stabilit o zonă de siguranţă de 50 de metri, având în vedere că o parte din cantitatea de acid azotic s-a deversat. Două persoane au fost rănite.

UPDATE: ”În jurul orei 04:00, pe DN1, la ieşirea din localitatea Braşov către Predeal, în zona localităţii Timişul de Jos, s-a produs un accident rutier între un autoturism şi o autoutilitară care transporta două recipiente ce conţineau aproximativ 1.800 de litri de acid azotic”, anunţă, miercuri, ISU Braşov. ”În jurul orei 04:00, pe DN1, la ieşirea din localitatea Braşov către Predeal, în zona localităţii Timişul de Jos, s-a produs un accident rutier între un autoturism şi o autoutilitară care transporta două recipiente ce conţineau aproximativ 1.800 de litri de acid azotic”, anunţă, miercuri, ISU Braşov.

În urma evenimentului, două persoane au fost rănite.

”La faţa locului s-au deplasat un echipaj CBRN, un echipaj SMURD, un echipaj de descarcerare, precum şi două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Salvatorii au intervenit pentru acordarea primului ajutor celor două victime, care erau conştiente şi au fost transportate la spital pentru investigaţii medicale suplimentare”, a precizat sursa citată.

Având în vedere că o parte din cantitatea de acid azotic s-a deversat în urma impactului, zona a fost izolată pe o distanţă de aproximativ 50 de metri, iar traficul rutier rămâne blocat la acest moment.

Totodată, la faţa locului s-au deplasat şi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu şi ai Sistemuljui de Gospodărire a Apelor.

”O firmă specializată a intervenit pentru transvazarea substanţei rămase în celălalt recipient, pentru prevenirea unor riscuri suplimentare”, au precizat pompierii.

ŞTIRE INIŢIALĂ: ”Trafic blocat pe DN1, între Braşov şi Predeal! În acest moment circulaţia este oprită pe ambele sensuri în zona Timişul de Sus după ce o cisternă încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident”, a transmis, miercuri dimineaţă, Direcţioa Regională de Drumuri şi Poduri Braşov.

Instituţia precizează că, deşi ambele autovehicule sunt în afara carosabilului, existaă posibilitatea de scurgeri, aşa că traficul este deviat pe rute alternative.

În zonă plouă în acest moment.