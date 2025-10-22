O fisură la o conductă de gaze este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori

Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română.

Reprezentanții Poliției au oferit miercuri mai multe detalii despre ancheta în cazul exploziei, care s-a produse într-un bloc din cartierul Rahova, s-a soldat cu trei morți.

Potrivit lui Cristian Gheorghe, cercetarea la fața locului va mai dura probabil o săptămână sau două. El a dat asigurări că, până la acest moment, nu sunt indicii că ar fi fost folosite substanțe explozive sau că ar fi vorba de o mână criminală.

Chestorul de poliție a mai informat că s-au găsit o bucată de țeavă fisurată și un cablu electric, care vor fi expertizate de către specialiștii de la INSEMEX Petroșani.

‘Dinamica exploziei înseamnă să stabilim traseul care a generat fluxul de gaze, pe unde s-au ridicat ele, unde s-a făcut acumularea respectivă și ce a declanșat acumularea respectivă. Revenind la țeavă și cablul de energie, sunt ridicate tronsoanele din pământ, care le-am avut acolo. Asta ne va spune INSEMEX-ul (dacă a existat un scurtcircuit care a fisurat țeava de gaze – n.r.), pentru că noi nu suntem specialiști să ne putem da seama dacă scurtul respectiv făcut la cablu ar putea să genereze o chestie de acest gen sau dacă pe cablul respectiv a fost un scurt. Este foarte adevărat că, în preziua exploziei, cei de la energie, societatea care distribuie energie, a avut un deranjament acolo în zonă. (…) Dinamica exploziei presupune mai multe detalii. Practic noi acum am găsit locul pe unde au ieșit gazele. Cum au ajuns ele sus, asta cercetăm acum’, a explicat el, subliniind că, în momentul exploziei, blocul nu mai era alimentat cu gaze.

Cristian Gheorghe a precizat că principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza exploziei este fisura apărută la conducta de gaze.

‘Acea bucată de țeavă, precum și cablul electric din proximitate acesteia servesc, fără doar și poate, la concluziile expertizei. La momentul de față, lucrurile astea ne creează nouă niște premise, ne dau niște indicii, dar nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. Este ipoteza principală, fără doar și poate’, a spus chestorul a poliție.

La rândul său, comisarul-șef Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică, a explicat că ancheta în acest caz a fost foarte dificilă, fiind utilizate drone și roboți pentru a cerceta etajele superioare ale blocului.

El a confirmat că țeava de gaze era fisurată, iar lângă ea au fost descoperite cabluri electrice.

‘Activitatea de cercetare la fața locului s-a desfășurat pe parcursul a cinci zile. Pentru că au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe, a trebuit să lucrăm inclusiv pe timp de noapte. S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi din proximitatea blocului. Toate aceste probe vor fi supuse expertizării la INSEMEX și Institutul Național de Expertize Criminalistice. A fost o cercetare extrem de dificilă până la momentul actual. Partea de intervenție la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele, cu drone și cu roboți. Astăzi, se vor mai desfășura câteva activități de acest gen cu o dronă mai performantă, pe care urmează să o aducem și să o introducem în acele spații. Spațiul este foarte nesigur, de asta nu se poate intra fără avizul celor de la Institutul de Stat în Construcții. Toate expertizele care se vor face pe probele care s-au ridicat, și aici mă refer la conducta de gaz care a fost ridicată și care, într-adevăr, avea o fisură în ea, și celelalte cabluri electrice care au fost găsite în proximitatea acestei conducte de gaz, se vor efectua de către cei mai buni experți din țară’, a transmis Poroșanu.