O prostituată de 17 ani găsită strangulată într-un apartament din Galați

Crimă şocantă, în această dimineață, în Galați. O tânără de 17 ani din Tecuci a fost găsită strangulată într-un apartament, iar presupusul agresor, în vârstă de 26 de ani, este la spital, după ce iubitul tinerei l-a atacat cu un cuţit.

Crima s-a produs cu puțin înainte de ora 6. Mai mulți locatari din blocul care se află în cartierul Țiglina 1 s-au trezit din cauza zgomotelor. Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit în apartamentul respectiv o scenă macabră.

‘La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunţat că şi-a găsit concubina în stare de inconştienţă, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galaţi. (…) În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia’, a transmis IPJ Galaţi.

În aceeași scară de bloc, polițiștii au găsit urmele unei confruntări sângeroase între două persoane. Protagoniști, doi tineri de 26 și 27 de ani, unul iubitul fetei, celălalt presupusul criminal.

Din primele cercetări reiese că fata ar fi practicat prostituția, iar clientul ar fi ucis-o. Iubitul, aflat la parterul blocului, într-o sală de jocuri, ar fi auzit zgomotele și a urcat, dar nu a ajuns la timp să o salveze pe adolescentă. L-a surprins însă pe agresor care încerca să fugă și l-a atacat cu un cuțit.

‘Cercetările în cauză au fost preluate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul’, a mai anunţat IPJ Galaţi.

Răfuiala a fost curmată de sosirea polițiștilor. Tânărul de 26 de ani a ajuns la spital sub escorta poliției.

Principalul suspect în acest caz de crimă va fi audiat după exetrenare.

Cartierul unde s-a produs crima, este rău famat. Deși situat peste drum de Inspectoratul de Poliție Galați, se știe că multe garsoniere sunt închiriate pentru afaceri dubioase. Petrecerile și scandalurile sunt frecvente aici, spun locatarii.

Tânărul de 27 de ani a fost audiat de polițiști că să clarifice situația. Deocamdată este cercetat într-un dosar penal pentru loviri și alte violente. Dar va trebui să explice și cum minora a ajuns să practice prostituția.