Operațiunea Jupiter – 78 de percheziții în mai multe dosare

Polițiștii, sub coordonarea procurorilor de la Instanța supremă, efectuează, luni, 78 de percheziții în cadrul operațiunii ‘Jupiter’, la persoane implicate în comiterea mai multor fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.

‘Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, inducerea în eroare a organelor judiciare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) transmis, luni, AGERPRES.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

‘Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel’, arată sursa citată.