Opt percheziții în dosarul exploziei din Rahova

Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează, miercuri, opt percheziții la persoane fizice și juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

‘Dintre cele opt percheziții, patru sunt efectuate în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman. Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) transmis AGERPRES.

După efectuarea perchezițiilor, șase persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor.

‘Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane’, arată sursa citată.