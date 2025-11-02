Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Patru persoane, rănite într-un accident pe bulevardul Poligrafiei

Patru persoane, rănite într-un accident pe bulevardul Poligrafiei

Patru persoane au fost transportate la spital după ce au fost implicate într-un accident rutier ce a avut loc, duminică, pe bulevardul Poligrafiei din Capitală.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în jurul orei 13:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Poligrafiei.

‘Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate două autovehicule. Din accident a rezultat rănirea a patru persoane care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale’, se precizează în comunicat.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind ‘zero’, informează Brigada Rutieră, care adaugă că traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Poligrafiei, benzile 2 și 3 de circulație, pe sensul către Piața Presei.

