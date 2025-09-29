Polițiștii au dat amenzi și au confiscat bani și arme de la comercianții de la Oktoberfest din Brașov

Polițiștii brașoveni au aplicat amenzi de aproximativ 70.000 de lei și au confiscat circa 3.000 de lei de la comercianți care nu au utilizat aparate de marcat electronice în cadrul unei acțiuni de verificare agenților economici de la Oktoberfest, a informat, luni, IPJ Brașov.

‘La data de 28 septembrie, în baza unei acțiuni destinate prevenirii și combaterii infracționalității în domeniul evaziunii fiscale și menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu cei ai Serviciului Investigații Criminale, ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, ai Serviciului Criminalistic și ai Poliției Municipiului Brașov, au organizat și desfășurat o acțiune în cadrul evenimentului Oktoberfest din municipiul Brașov. Obiectivul principal al acțiunii a constat în verificarea agenților economici care desfășurau activități comerciale, în ceea ce privește respectarea prevederilor legale care reglementează fiscalizarea veniturilor obținute în urma comerțului cu produse sau servicii diverse’, se arată în comunicatul IPJ Brașov.

De asemenea, în cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au mai verificat respectarea prevederilor legale privind folosirea și depozitarea armamentului și muniției de către operatorii economici care activează în cadrul evenimentului, dispunând confiscarea a cinci puști și patru pistoale neletale de tip airsoft, care se aflau expuse la un stand.

Totodată, componenta de siguranță rutieră, au fost verificați șoferii care au circulat pe drumurile publice din zona adiacentă evenimentului.

În total, peste 40 de polițiști au verificat 38 de operatori economici și au legitimat aproape 100 de persoane, a precizat sursa citată.

‘Ulterior activității, reprezentanții a șase dintre agenții economici verificați au fost invitați de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Serviciului de Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase la sediul IPJ Brașov în vederea continuării verificărilor specifice de control’, a menționat sursa citată.