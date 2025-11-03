Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Prahova: Bărbat decedat într-un accident pe DN 1; mașina în care se afla victima a luat foc

Prahova: Bărbat decedat într-un accident pe DN 1; mașina în care se afla victima a luat foc

scris de D.P.
scris de D.P. 11 Afisari

Un bărbat a decedat, luni seară, într-un accident rutier care s-a produs pe DN 1, pe raza orașului Băicoi, mașina în care victima se afla luând foc.

‘În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, cu un ocupant la bord. Accidentul a fost urmat de un incendiu. Persoana aflată în autoturism, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 ani, a fost declarată decedată’, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Potrivit Poliției Prahova, traficul este restricționat pe banda nr.1 pe sensul de mers către Ploiești. 

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS