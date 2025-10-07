Argeș: Trei persoane rănite într-un accident produs pe un pasaj, la capătul autostrăzii A1

Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de luni spre marți pe Autostrada A1, în zona pasajului DJ 704H, lângă Curtea de Argeș.

Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar în urma impactului trei persoane au fost rănite, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Echipajele medicale au acordat îngrijiri victimelor, care au fost ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Grav accident pe Autostrada A1, lângă Curtea de Argeș – trei victime

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, având în vedere scurgerile de lichide combustibile de pe carosabil.