Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Șofer drogat și cu permisul suspendat – oprit de jandarmi înainte de a lovi poarta de acces în Ambasada Rusiei

Șofer drogat și cu permisul suspendat – oprit de jandarmi înainte de a lovi poarta de acces în Ambasada Rusiei

scris de D.P.
scris de D.P. 15 Afisari

Un șofer cu permisul suspendat, care s-ar fi aflat sub influența drogurilor, ar fi încercat, joi dimineață, să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din Sectorul 1, a informat Jandarmeria Capitalei.

Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că obiectivul diplomatic ar fi sediul Ambasadei Rusiei.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei transmis AGERPRES, joi, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei.

”Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat, reușind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la fața locului au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat. În scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de la Poliția Rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat, rezultând, de asemenea, pozitivă la două substanțe – benzodiazepină și amfetamină”, se precizează în comunicat.

Bărbatul, cetățean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere pentru verificări suplimentare și dispunerea măsurilor legale. Jandarmeria adaugă că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol și că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante. 

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS