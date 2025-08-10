Teleorman: O mașină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc

O maşină de pompieri a fost distrusă, duminicăp, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune la instalaţia electrică şi a luat foc.

Sursa citată a precizat că salvatorii au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafaţă foarte mare, de ordinul zecilor de hectare, motiv pentru care au solicitat sprijinul a două echipaje suplimentare – unul din cadrul Detaşamentului Alexandria şi unul din cadrul Gărzii de Intervenţie Furculeşti.

”Din informaţiile preliminare, în timp ce se apropiau de zona afectată pentru a acţiona eficient, autospeciala a suferit o defecţiune tehnică majoră, instalaţia electrică luând foc. Concomitent cu acţiunea de lichidare a incendiului izbucnit la instalaţia electrică – folosind stingătoarele din dotare – o parte dintre pompieri au continuat să acţioneze pentru limitarea propagării incendiului de vegetaţie, favorizat de vânt, spre poziţia lor”, a mai transmis sursa citată.

Din cauza avarierii complete a instalaţiei electrice, echipajul nu a mai putut utiliza sistemul de refulare sau golire a bazinului de apă, ceea ce a condus la propagarea flăcărilor şi la distrugerea autospecialei.

”Precizăm că, din punct de vedere operaţional, intervenţia nu a fost afectată, întrucât celelalte două autospeciale de stingere solicitate au ajuns la faţa locului şi au acţionat pentru lichidarea incendiului. Din fericire, niciun membru al echipajului nu a fost rănit”, arată pompierii,

În prezent, se desfăşoară cercetările specifice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.