Trafic oprit între Braşov şi Rupea în urma unui accident în care au fost implicate trei maşini. O persoană a murit şi o alta a fost rănită

O persoană a murit şi o alta a fost rănită în urma unui accident în care au fost implicate trei maşini, produs joi, în localitatea Feldioara, traficul între Braşov şi Rupea fiind oprit.

  

”Traficul este oprit temporar pe DN 13 Braşov – Rupea, în afara localităţii Feldioara, judeţul Braşov, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autovehicule”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată şi o alta a fost rănită, fiind transportată la spital.

Pe durata cercetărilor la faţa locului, circulaţia se desfăşoară deviat, printr-o parcare din apropiere.

Se estimează reluarea circulaţiei pe DN 13 după ora 11:30.

