Turcul care a tras cu pistolul spre o terasă din Capitală, reținut de procurori

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București l-au reținut, pentru 24 de ore, pe cetățeanul turc care miercuri a tras șase focuri cu un pistol în direcția unei terase Centrul Vechi al Capitalei.

Tânărul a deschis focul asupra terasei din centrul Bucureștiului, după care a aruncat arma și a fugit.

‘La data de 20 august, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă’, a anunțat Poliția Capitalei.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din primele verificări, a rezultat că autorul a folosit o armă letală – un pistol – și a tras șase focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.

El a fost prins la scurt timp de polițiști și dus la audieri. 

