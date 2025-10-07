Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Un bărbat a decedat și altul a fost rănit într-un incendiu izbucnit într-o locuință din Slătioara

scris de R. C.P.
scris de R. C.P. 6 Afisari

Un incendiu puternic a izbucnit la o casă din Slătioara, județul Vâlcea. O persoană a decedat, iar alta a fost transportată la spital cu arsuri. Cauza incendiului este în curs de stabilire.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din Slătioara. La fața locului s-au deplasat forțe din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea și Punctului de Lucru Horezu, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. A fost anunțat și SVSU Slătioara, iar o ambulanță SAJ a fost alocată pentru intervenție medicală.

Locuința afectată are aproximativ 100 de metri pătrați, iar la sosirea echipajelor incendiul se manifesta cu flacără deschisă.

Victimele incendiului

Din nefericire, un bărbat a fost declarat decedat de către echipajul medical. Un alt bărbat, cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, a fost transportat la spital pentru tratament.

O a treia persoană, care prezenta simptome de atac de panică, a fost evaluată medical la fața locului, dar a refuzat transportul la spital/

Reprezentanții ISU Vâlcea au anunțat că incendiul este localizat, iar misiunea este în desfășurare. Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită după finalizarea intervenției și cercetărilor la fața locului.

