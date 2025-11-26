Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Un bărbat din Dâmbovița a fost arestat după ce și-a incendiat fosta iubită

Un bărbat din Dâmbovița a fost arestat după ce și-a incendiat fosta iubită

scris de C.S.
scris de C.S. 16 Afisari

Atac de o violență extremă în Dâmbovița. Un individ și-ar fi incendiat fosta iubită, de supărare că femeia l-a părăsit în urmă cu două luni. Victima este la spital! 

Femeia de 55 de ani se mutase în gazdă. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 59 de ani s-a dus peste ea, după lăsarea întunericului, și a forțat intrarea. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a folosit un lichid inflamabil.

Alertată de țipetele femeii incendiate, proprietara locuinței a sunat la 112. O ambulanță a preluat victima și a transportat-o la Spitalul din Târgoviște. Femeia are arsuri pe mâini și pe gât, dar este conștientă, spun medicii.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Polițiștii spun că femeia l-a mai reclamat pe bărbat pentru violență și anul trecut, după ce acesta o lovise. Dar victima și-a retras plângerea și a continuat să trăiască alături de agresor, până în această toamnă, când a decis să se despartă de el.

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult