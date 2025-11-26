Un bărbat din Dâmbovița a fost arestat după ce și-a incendiat fosta iubită

Atac de o violență extremă în Dâmbovița. Un individ și-ar fi incendiat fosta iubită, de supărare că femeia l-a părăsit în urmă cu două luni. Victima este la spital!

Femeia de 55 de ani se mutase în gazdă. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 59 de ani s-a dus peste ea, după lăsarea întunericului, și a forțat intrarea. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a folosit un lichid inflamabil.

Alertată de țipetele femeii incendiate, proprietara locuinței a sunat la 112. O ambulanță a preluat victima și a transportat-o la Spitalul din Târgoviște. Femeia are arsuri pe mâini și pe gât, dar este conștientă, spun medicii.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Polițiștii spun că femeia l-a mai reclamat pe bărbat pentru violență și anul trecut, după ce acesta o lovise. Dar victima și-a retras plângerea și a continuat să trăiască alături de agresor, până în această toamnă, când a decis să se despartă de el.