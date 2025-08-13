Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul, în Zărnești

Un bărbat din Zărneşti, bănuit că şi-a ucis tatăl cu lovituri de burghiu, a fost reţinut şi a fost prezentat miercuri instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, individul s-ar fi dus la locuinţa părintelui său şi, după ce ar fi spart mai multe uşi pentru a ajunge la acesta, care era baricadat în baie, l-a lovit cu burghiul de mai multe ori, inclusiv în cap.

Conform anchetatorilor, crima s-a petrecut marţi dimineaţă şi, în cursul aceleiaşi zile, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, în cursul zilei de miercuri, el a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul este cercetat penal pentru violenţă în familie – omor.

Conform referatului de propunere a arestului preventiv, în dimineața zilei de 12 august 2025, inculpatul, fiul victimei, s-a deplasat la locuința tatălui său, situată în Zărnești. După ce a forțat mai multe uși din interior pentru a ajunge la tatăl său, care se refugiase în baie, acesta l-a atacat cu un burghiu, lovindu-l cu brutalitate în diferite zone ale corpului, inclusiv în zona capului, cumulând răniri fatale.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a solicitat, în data de 13 august 2025, arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile, în vederea continuării cercetărilor și evaluării întregii situații. În aceeași zi, organele de anchetă au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului, sub acuzația de violență în familie – omor, iar ulterior și reținerea sa pentru 24 de ore.