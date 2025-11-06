Un profesor de 63 de ani a fost reţinut, fiind suspectat că, un an şi jumătate, a întreţinut raporturi sexuale cu o elevă 16 ani

Un profesor în vârstă de 63 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut, fiind acuzat că a întreţinut, timp de un an şi jumătate, raporturi sexuale cu o elevă care avea la momentul comiterii faptelor 16 şi 17 ani. Bărbatul ar fi determinat-o pe fată să producă materiale pornografice, iar anchetatorii au găsit în dispozitivele de stocare a datelor aparţinând profesorului mai multe fişiere foto şi video încare fata avea un comportament sexual explicit.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, joi, că un bărbat de 63 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de act sexual cu un minor şi pornografie infantilă, ambele în formă continuată.

”Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada iunie 2018 – decembrie 2019, profitând de poziţia sa de încredere şi autoritate asupra unei persoane vătămate minore (de 16 – 17 ani în acel interval de timp), eleva sa, precum şi în scopul producerii de materiale pornografice, persoana în cauză ar fi întreţinut, în mod repetat, raporturi sexuale cu aceasta, în locaţii din municipiul Craiova”, au transmis poliţiştii.

Potrivit acestora, în dispozitivele de stocare a datelor aparţinând bărbatului au fost descoperite mai multe fişiere de tip foto şi video, în care fata avea un comportament sexual explicit.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile