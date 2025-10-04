Un rănit, garsoniere și un autoturism afectate, în urma unei explozii într-un bloc din orașul Murfatlar

O persoană a fost transportată la spital în urma unei explozii cauzată de o butelie defectă ce a avut loc sâmbătă, într-un bloc de garsoniere din orașul Murfatlar, fiind afectate trei locuințe și un autoturism.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ‘Dobrogea’ al județului Constanța, victima este un bărbat, cu vârsta de 65 de ani, acesta fiind transportat în stare de conștiență la Spitalul Clinic Județean de Urgențe.

‘Explozia, din cauza unei acumulări de gaze de la o butelie defectă, nu a fost urmată de incendiu. Au fost afectate de suflul exploziei garsoniera în suprafață de 20 metri pătrați, ușile altor două garsoniere, precum și un autoturism’, a informat ISU ‘Dobrogea’.

După alertarea autorităților despre producerea exploziei, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere incendii cu apă și spumă, o autospecială pentru transport victime multiple, o autoscară și un echipaj SMURD B2.